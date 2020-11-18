BIST 1.274
DOLAR 7,71
EURO 9,16
ALTIN 466,43
HABER /  GÜNCEL

Teslim olan terörist, kaçırılmasını sağlayanların isimlerini verdi: 5 gözaltı

DİYARBAKIR'da beş yıl önce dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi doğrultusunda, kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.

Abone ol

14 yaşındayken dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olarak HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesine kavuşan örgüt mensubu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya katılım aşamasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada örgüt mensubunun ifadesi doğrultusunda bazı adreslere operasyon yapıldı.

Kaçırmaya aracılık eden 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda teslim olan örgüt mensubunun kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle L.K, S.K, S.K, Ö.K. ve M.K. yakalandı. Adreslerinde yapılan aramada ise 4 cep telefonu, 4 simkart, flash bellek, dizüstü bilgisayar, mikro SD kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da kızını 'uygunsuz videosunu görünce öldürdüm'' demişti! Korkunç cinayette yeni gelişme
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den sondaj açıklaması
Savcı Sayan'dan bomba iddia: Kürt siyasetçiler parti kurup Cumhur İttifakı'na destek olacaklar
Cemal Enginyurt, Çakıcı'ya mektup eleştirisi: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok
İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritası çıktı! İşte en riskli bölgeler
Dr. Haydar Boynukara: Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de eski sevgili dehşet saçtı! Genç kız ofisten koşarak kaçtı
Fransız 'jet adam Vincent Reffet eğitim kazasında öldü
Yasaklar ne zaman başlıyor yeni yasaklar neler tüm maddeler
Ali Koç: Emre hiç vazgeçmiyor Fenerbahçe sevdasından
Muhittin Böcek hakkında sevindiren haber! Rektör ne zaman taburcu olacağını açıkladı
65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor?
Yorumlar