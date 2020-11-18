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Seyahat yasağı geldi mi 81 ile seyahat yasak mı oldu?

Yeniden artan vakaların ardından yeni koronavirüs kısıtlamaları geldi ve tedbirler arttırıldı. Türkiye'de koronavirüs yasakları yenilendi. Peki seyahat yasağı var mı 81 ilde şehirler arası seyahat yasağı geldi mi işte son haberler

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Seyahat yasağı getirildi mi, şehirlerarası seyahat yasaklandı mı araştırması birçok vatandaşın gündeminde. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlandı. Yeni koronavirüs yasaklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de seyahat yasağı oldu. Bu konu hakkında şu an gelen bir yasak yok. Seyahat serbestliği 81 ilde devam ediyor. Vakalardaki artış devam ederse yeniden kısıtlama geleceği gündemde. 

Şehirlerarası seyahat yasak mı: Gün itibariyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Şehirler arası seyahat yasağı da merak konusu oldu. En çok araştırılan Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni yasaklar neler Erdoğan açıkladı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.

Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti: "İl hıfzıssıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak.

Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın müsibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız."

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