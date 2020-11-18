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Pfizer/BioNTech'in aşısı yüzde 95'ten fazla koruma sağlıyor

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi.

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Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE ile birlikte geliştirdiği aşının 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama kilinik demene sonuçlarında, yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı bildirildi. Aşının, Covid-19 nedeniyle yüksek risk altında bulunan 65 yaş üstünde etkinliğinin yüzde 94 olduğu aktarıldı.

Piyasadaki en etkili aşı
Pfizer/Moderna geçen hafta geliştirdiği aşının ara klinik verilerinde yüzde 90'dan fazla koruma sağlandığını duyurmuş, ardından ABD'li ilaç şirketi Moderna önceki gün kendi aşısının yüzde 94, 5 koruma sağladığını açıklamıştı. Pfizer'ın yeni açıklaması şu anda onu piyasadaki en etkin potansiyel aşıya sahip şirket konumuna getirdi. 

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