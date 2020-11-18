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HABER /  POLİTİKA

Rus Dışişleri açıkladı: Azerbaycan'a asker gönderilmesi, Türkiye'nin egemen kararı

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesinin Ankara'nın egemen kararı olduğunu belirtti.

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Rus basınına demeç veren Rudenko'ya Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesinin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanan ateşkes anlaşmasını etkileyip etkilemeyeceği soruldu.

"Türk askerlerin katılımıyla bağlantılı"

Rudenko, "Hayır, bu Ankara'nın egemen kararı ve bunun anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili durumu teknik olarak izleyecek olan Rus-Türk ortak gözlem merkezine Türk askerlerin katılımıyla bağlantılı olduğu görülüyor" dedi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

11 Kasım'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gerçekleştirdiği görüşmenin neticesinde Dağlık Karabağ'da ateşkesi kontrol edecek bir Rus-Türk ortak gözlem merkezinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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