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HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

İşte tüm zamanların en çok aranan şarkısı! Shazam açıkladı

Müzik tanıma uygulaması Shazam, tüm zamanların en çok Shazam'lanan 100 şarkısını açıkladı. ‘Dance Monkey’, tüm zamanların en fazla Shazam'lanan şarkısı oldu.

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Tones and I’ın 10 Mayıs 2019’da çıkardığı single’ı ‘Dance Monkey’ ilk sırada yer aldı. Şarkı, 2019 sonunda İngiltere'de 11 hafta boyunca bir numarada kalmış ve 29 ülkenin müzik listelerinde birinci olmuştu.

Aylık 200 milyon kullanıcının ziyaret ettiği uygulamada ‘Top 10’ listesi şöyle:

Tones and I - Dance Monkey
Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick - Prayer in C
Passenger - Let Her Go
Avicii - Wake Me Up
Major Lazer - Lean on
Ed Sheeran - Thinking Out Loud
Sia - Cheap Thrills
Gotye - Somebody That I Used to Know
Kings, Cookin’ on 3 Burners - This Girl
Hozier - Take Me to Church

"Shazam’ın kariyerimi inşa etmemde önemli yeri var"

Şarkıcı Tones and I, açıklamasında şunları kaydetti: Shazam insanlara ulaşmak açısından benim için oldukça büyük bir platform oldu. Dance Monkey’i çıkardığımda tanınmıyordum fakat Shazam bana daha fazla insana erişmem ve hayran kitlemin arttırmam için bir fırsat verdi. Bunun kendi kariyerimi inşa etmemde önemli yeri var. Shazam kesinlikle daha fazla bilinmeyen sanatçıya yardım etmek için dizayn edilmiş bir uygulama. Herkes Tones’un gelecek vadedenleri sevdiğini biliyor!

2018’de Shazam’ı satın alan Apple Music’in Sorumlu Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, “Apple Music ve Shazam, her yerde ulaşılabilir olmasıyla ve çeşitli içerikleriyle dünyanın her yerinden müzik tutkununa benzersiz bir deneyim sunuyor” dedi.

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