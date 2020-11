İşte tüm zamanların en çok aranan şarkısı! Shazam açıkladı

Müzik tanıma uygulaması Shazam, tüm zamanların en çok Shazam'lanan 100 şarkısını açıkladı. ‘Dance Monkey’, tüm zamanların en fazla Shazam'lanan şarkısı oldu.

Tones and I’ın 10 Mayıs 2019’da çıkardığı single’ı ‘Dance Monkey’ ilk sırada yer aldı. Şarkı, 2019 sonunda İngiltere'de 11 hafta boyunca bir numarada kalmış ve 29 ülkenin müzik listelerinde birinci olmuştu.

Aylık 200 milyon kullanıcının ziyaret ettiği uygulamada ‘Top 10’ listesi şöyle:

Tones and I - Dance Monkey

Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick - Prayer in C

Passenger - Let Her Go

Avicii - Wake Me Up

Major Lazer - Lean on

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Sia - Cheap Thrills

Gotye - Somebody That I Used to Know

Kings, Cookin’ on 3 Burners - This Girl

Hozier - Take Me to Church

"Shazam’ın kariyerimi inşa etmemde önemli yeri var"

Şarkıcı Tones and I, açıklamasında şunları kaydetti: Shazam insanlara ulaşmak açısından benim için oldukça büyük bir platform oldu. Dance Monkey’i çıkardığımda tanınmıyordum fakat Shazam bana daha fazla insana erişmem ve hayran kitlemin arttırmam için bir fırsat verdi. Bunun kendi kariyerimi inşa etmemde önemli yeri var. Shazam kesinlikle daha fazla bilinmeyen sanatçıya yardım etmek için dizayn edilmiş bir uygulama. Herkes Tones’un gelecek vadedenleri sevdiğini biliyor!