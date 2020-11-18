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Kilis'te 1 PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu! Sayı 203'e çıktı

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist daha teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 203 oldu.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmalarıyla, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kilis'te teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaştı

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