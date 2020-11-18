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Dolar ve borsa bankacılık hisselerinde sert dalgalanma

Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklaması piyasaları etkiledi. Dolar kuru anlık 7.77'nin üzerine çıktı. Borsada ise bankacılık hisseleri sert dalgalandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. Piyasalar yarınki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kilitlenmişken; Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamalarının ardından Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti, döviz kuru 7.77'nin üzerine çıktı. sonrasında ise önceki durumuna yakın bir seviyeye indi. Borsada da bankacılık hisseleri sert dalgalandı.

16:01 itibariyle piyasalar

Küresel piyasalarda risk iştahı dün ABD’de açıklanan ve koronavirüs salgınının etkisi altındaki ekonominin hâlâ kırılgan olduğuna işaret eden perakende satış verisinin ardından güç kaybetti. Ay başından bu yana %11 yükselen dünya borsalarında düzeltme görülürken, güvenli liman para birimleri değer kazandı.

%10’a yakın değer kazanmıştı

Ekonomi yönetiminin geçen hafta değişmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi yönetiminin “güven ve krebilite”yi ön plana çıkaran açıklamalarına destek vermesinin ardından TL geçen hafta dolar karşısında %10’a yakın değer kazanmıştı.

Merkez Bankası PPK toplantısı

Yatırımcılar ekonomi yönetimindeki değişikliğin para politikasına ilk somut yansımasını ise TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) perşembe günü açıklayacağı faiz kararında görecekler. Reuters anketine göre, Merkez Bankası’nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak %15’e yükselteceği tahmin ediliyor.

Faizlere belirgin bir yansıması olması beklenmiyor

Gerçekleşmesi halinde bu faiz artışının piyasalardaki faizlere belirgin bir yansıması olması beklenmiyor. Gecelik faizler hali hazırda %14.75, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyet (AOFM) ise %14.72 seviyesinde. Ancak yine de piyasalar faiz kararını şu ana kadar yapılan açıklamaların ilk sınavı olarak görüyorlar.

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