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İstanbul'da eşinin boğazını keserek öldürdü! Bakın ne ceza aldı

Demirören Haber Ajansı

EYÜPSULTAN'da tartıştığı eşinin boğazını falçatayla keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Özgür Yılmaz Ecim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Yılmaz Ecim koronavirüs olması nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Müştekilerin avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Özgür Yılmaz Ecim ise "Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Çocuklarım ortada kaldı. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi. 


Mahkeme indirimsiz ceza verdi
Mahkeme heyeti, sanık Özgür Yılmaz Ecim'i "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında tahrik indirimi uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çocuklarını alıp teslim oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özgür Yılmaz Ecim'in (41) 29 Eylül 2019 tarihinde sabah saatlerinde kendi evlerinde eşi Kadriye Ecim'in (34) boğazını bir maket bıçağı keserek öldürdüğü ve 1 Ekim 2019 günü, saat 23.45 sıralarında yaşı küçük 3 çocuğunu yanına alarak Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu anlatılıyordu.


"Onu ikaz etmek niyetinde idim"
Sanık Ecim'in ifadesinde, eşinin Ankara'ya gideceğini ve kendisine hakaret ettiğini söyleyerek "Kadriye 'Ben Ankara'ya gideceğim görüşmek istemiyorum' gibi sözler söyleyerek çıktı. Arkasından ben televizyonun önünden falçatayı aldım. Holde o aletle Kadriye'nin yüzünü kesip onu ikaz etmek niyetinde idim. Kadriye yatak odasına doğru yönelmiş haldeydi onu tutup kendime doğru döndürdüğüm esnada kesici aleti yüzüne doğru salladım. Ancak yüzüne isabet etmedi, boğazına isabet etti. Akan kanı görünce şok oldum. Kadriye'yi yatak odasına o şekilde ittim. Yatağın üzerine düştü. Üzerini örttüm" demişti.

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