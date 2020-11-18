Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Dağlık Karabağ'da ateşkes 23 noktadan izleniyor

RUSYA Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da ateşkesin 23 gözlem noktasından izlendiğini ifade etti. Konaşenkov, son 24 saatte 648 sığınmacının 'güvenle' Dağlık Karabağ'a döndüğünü aktardı.

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Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, "Oluşan duruma bağlı olarak Rus barış gücü komutanlığı, gözlem noktalarının konumunu ve kapsamını netleştirdi. Ateşkes, barış gücü askerleri tarafından 23 gözlem noktasından izleniyor" dedi.

Gözlem noktalarının konumunun tam olarak hangi gerekçeyle değiştirildiğine değinmeyen Konaşenkov, kuzey sorumluluk bölgesinde 11, güney sorumluluk bölgesindeyse 12 gözlem noktası konuşlandırıldığını ifade etti.

Barış gücü operasyonunun Stepanakert'e kurulan Rus barış gücü karargahından yönetildiğini kaydeden Konaşenkov, Rus barış gücü askerleri ile askeri polisin devriyeleri sayesinde Laçin koridorunda Stepanakert'e kadar 'güvenli sivil ulaşımın sağlandığının' altını çizdi.

24 saatte 648 sığınmacı Karabağ'a döndü

Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da ateşkese cephe hattının tamamında uyulduğunu ekledi. Öte yandan Konaşenkov, "Son 24 saatte Ermenistan topraklarından 648 kişi Dağlık Karabağ’a geri döndü” diye konuştu.

Geçen Cumartesi gününden bu yana Rus barış gücü birliklerinin daha önce çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden 1.709 sığınmacı taşıyan toplam 4 konvoyun Stepanakert kentine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağladığına dikkat çeken Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Varılan anlaşmaya uygun olarak Dağlık Karabağ’da çatışmalar sırasında hayatını kaybeden askerlerin taraflar arasındaki cenaze değişimi devam ediyor. Cenaze değişimi Rusya barış gücü birliklerinin ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) koordinasyonu altında sürdürülüyor.”

Gözlem noktalarının haritaya yansıması bu şekilde:

Hafif silahlı 1.960 Rus asker öngörüsü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor. Anlaşma doğrultusunda Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.