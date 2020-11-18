PKK'ya şok üstüne şok! Kazdıkları tünele gömüldüler 8 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
8 PKK/YPG'li teröristin, Barış Pınarı bölgesindeki sızma girişimi önlendi.
Kazdıkları tünele gömüldüler
Bölgeye sızmak için tünel kazan teröristler, İHA'lar aracılığıyla tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2z2WitBySh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020
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