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PKK'ya şok üstüne şok! Kazdıkları tünele gömüldüler 8 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

8 PKK/YPG'li teröristin, Barış Pınarı bölgesindeki sızma girişimi önlendi.

Kazdıkları tünele gömüldüler

Bölgeye sızmak için tünel kazan teröristler, İHA'lar aracılığıyla tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.

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