Almanya’da ‘ülkücü hareket' yasaklanıyor! Yasa tasarısı hazır

FRANSA’dan sonra Almanya da ülkücü hareketin her türlü faaliyetini takip için yasa tasarısı getiriyor. Tasarı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi CDU ile Yeşiller ve Liberal Parti tarafından hazırlanıyor. Bu üç partinin oyu yasağa yetiyor. Tasarı kanunlaşırsa, ülkücü dernek ve faaliyetler yasaklanacak

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Almanya ülkesinde ülkücü hareketi, faaliyetlerini, sembollerini ve kuruluşlarını yasaklamak için harekete geçti. ‘Grauen Wölfe-Gri Kurtlar’ olarak adlandırdıkları Almanya'daki ülkücülere yasakla ilgili öneri, bu hafta içinde Alman Federal Meclisi'ne gelecek. Yasakla ilgili önerinin altında Başbakan Merkel'in partisi CDU, Yeşiller ve FDP'nin imzası var.

Fransa örnek teşkil etti

Sözcü'den Ali Gülen, yazısında şunları kaydetti: Bu üç partinin oyu, yasanın geçmesi için yetiyor. Sol Parti'nin de tasarıya destek vereceği kesin gibi. Fransa'nın bu yöndeki kararının Almanya için örnek olduğu belirtiliyor. Tasarı, üç partinin Meclis Grup Başkanları Ralph Brinkhaus (52), Rolf Mützenisch (61) ve Christian Lindner (41) tarafından hazırlandı.

Yakından takip edilecek

Bild gazetesinin ayrıntılarına ulaştığı tasarıda şu maddeler yer alıyor:

- Alman Federal Meclisi, Federal Hükümeti, Avrupa’daki ve uluslararası alandaki partnerlerimizle birlikte “Ülkücü hareketin” Avrupa’daki etkisini azaltmak için gerekli tüm önlemleri almak,

- Ülkücü hareketinin özellikle Almanya’daki faaliyetlerini sürekli ve yakından takip etmek ve anayasal devletimizin imkânları ile bunlara karşı koymak,

- Anayasamıza ve toplum değerlerine, insan onuru fikrine ve uluslararası anlayışa aykırı her türlü faaliyete tutarlı bir şekilde karşı çıkma ilkesi doğrultusunda, bu hareketin derneklerinin yasaklanması için gereken işlemleri yapmak, hukuki altyapıyı hazırlamak.

Türk veya Alman fark etmiyor

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan CDU iç politika uzmanı Marian Wendt, “Aşırı sağ düşüncelerin, ister Alman ister Türk olsun, bizde yeri yoktur. Ülkücüler, aşırı milliyetçidir. Türklerin üstün ırk olduğuna ve abartılara inanırlar. Aşırılık yanlılarını yasaklamak istiyoruz” dedi.