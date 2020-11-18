Diyarbakır HDP binası önündeki ailelere Hakkari'den destek yürüyüşü

Adıyaman, "Bizler, Edirne'den Hakkari'ye tek yürek olmuş bir millet olarak ülkemizin geleceğine refahına birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğrunda verdiğimiz şehitlerin kanı ve evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. İnanıyoruz ki; azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzuları feda edilmeyecektir." sözlerini kullandı.