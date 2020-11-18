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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Google toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını gösterecek

Uygulama üzerinden trafik doluluk oranlarını kullanıcıları ile paylaşan Google Haritalar, yeni özelliği ile toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını da gösterecek.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. 
  
Pandemi ile pek çok alışkanlığımız değişti. pek çok şirket yeni döneme uygun geliştirmeler ile bu dönüşüne ayak uydurmaya çalışıyor.   Bu şirketlerden birisi de ABD merkezli teknoloji şirketi Google. Google, Haritalar uygulamasını salgın döneminde oldukça işlevsel hale getirecek şekilde güncelledi. 
  
TheNextWeb'te yer alan habere göre, Google Haritalar, yeni özelliği ile toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını gösterecek. Daha önce benzer bir hizmet sunan uygulama son güncelleme ile bu özelliği gerçek zamanlı hale getirdi. 
  
Başka bir deyişle geçmiş verileri baz alarak toplu taşıma araçlarının hangi saat dilimlerinde yoğun olduğunu gösteren Google bu güncelleme ile bunu gerçek zamanlı olarak kullanıcılarına sunacak. Google bunun için kullanıcı verilerinden faydalanacak. 

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