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Afyonkarahisar’da polisle fuhuş pazarlığı emniyette bitti

AFYONKARAHİSAR'da fuhuş yaptığı öne sürülen kadınla sosyal medya üzerinden iletişime geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda kadınlar birlikte ona yer temin ettiği öne sürülen bir başka kadın daha gözaltına aldı.

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Olay, Erenler mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen Tuğçe T., (23) ile irtibata geçti.

Ardından Tuğçe T. ile belirtilen adreste buluşan ekipler, şahsı ve ona fuhuş yapmasında yer temin ettiği öne sürülen Kevser L., (25) isimli kadını gözaltına aldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Kevser L., adliyeye sevk edilirken, Tuğçe T. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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