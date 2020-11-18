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Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı! Suikasti canlı yayında izlettirecekti

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tetikçiyi suçüstü yakaladı. Olay soruşturulduğunda arkasında uluslararası bir suikast planı çıktı. Tetikçinin, cinayet anını canlı izletmek için aracının içine kamera sistemi kurduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbarat üzerine takibe başlayarak bir cinayeti engelledi, bağlantıları ortaya çıkardı. İddiaya göre, uyuşturucu ticareti, cinayet ve suç örgütü kurma suçlarından aranan Naci Şerifi Zindaşti, baldızının oğlunu öldürtmek için talimat verdi.

Araçta kamera düzeneği 

Zindaşti'nin yakın adamlarından biri olan Tolga Hakan Ceylan Hollanda'dan harekete geçti. Suikast için İstanbul'da bir tetikçi ile 600 bin lira karşılığında anlaşıldı.

Canlı yayınla izlettirilecekti

Yakalanan iki tetikçiye Kadir G.'nin güncel fotoğraflarının verildiği, zanlıların, Kadir G.'ye yapacakları saldırıyı telefon üzerinden canlı yayınla Hollanda'da kaçak yaşayan firari Tolga H.C'ye  izletmeyi planladıkları öne sürüldü.Kadir G.'nin evinin bulunduğu sokağa park ettikleri kiralık araç içerisine canlı yayın düzeneği yerleştirdikleri öğrenildi.

Tetikçiye suçüstü

Hazırlıklarını tamamlayan tetikçi, Zindaşti'nin baldızının oğlunun ikamet ettiği Avcılar'daki adrese gitti. Aracı sokağa park etti ve beklemeye başladı. Bu sırada polis takipteydi. Operasyon yapıldı, tetikçi silahıyla suçüstü yakalandı. Arabada canlı yayın cihazları ele geçirildi. 

2 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında suç örgütünün bir başka üyesi de Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Şüphelinin, tetikçi ile Tolga Hakan Ceylan arasındaki koordineyi sağladığı aktarıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Zindaşti 3 kez ağırlaştırılmış hapisle yargılanıyor

Tetikçiyi tutan Tolga Hakan Ceylan ise aranıyor. Ceylan, Zindaşti davasında 'tasarlayarak adam öldürme" suçundan da gıyabi olarak yargılanıyor. Cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen firari Naci Zindaşti'nin de bir başka davada 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

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