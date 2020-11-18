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CHP'de şok! Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy partisinden istifa etti

CHP tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildiğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP’li Başkan Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aksoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Serdar Aksoy yaptığı açıklamada, "Sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemenimize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim" dedi.

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