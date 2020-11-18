ABD'li kuruluştan dikkat çeken analiz: Türkiye ezdi geçti

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Türkiye'nin askeri gücünü değerlendiren bir analiz yayımlandı. Analizde, "NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve donanımı, Rus eğitim ve donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini tamamen alt etti" ifadelerine yer verildi. Düşünce kuruluşunda yayımlanan makalede; Türk SİHA'larına ayrı yer verildi.

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Türkiye'nin son dönemde attığı yerli ve milli başlığı altındaki savunma sanayii hamleleri; dengeleri sarsmaya devam ediyor. Suriye'de kullanılan teknik araç ve gereçlerin başarısının üzerine Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kullanımıyla gelen zafer eklenince dünyanın gözü kulağı yine Türk savuna sanayisine çevrildi.

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Türkiye'nin bu alanda attığı adımlar ve savunma sanayindeki üretimin beraberinde getirdiği başarıya değinildi.

"Ermeni kuvvetlerinin tamamını ezdi" Johns Hopkins-SAIS'deki Dış Politika Enstitüsünde araştırmacı ve Kiev Mohyla Akademisi Ulusal Üniversitesinde profesör olarak görev yapan Taras Kuzio tarafından kaleme alınan yazıda Türkiye'nin sahadaki rolüne dikkat çekildi. Analizde ayrıca Türkiye'nin üstün askeri başarısına, "NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve donanımı, Rus eğitim ve donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini tamamen ezdi" sözleriyle vurgu yapıldı.

"Türk desteği ile zafer kazanıldı"

Ukrayna'nın da Rusya'ya karşı Azerbaycan'ın zaferini örnek alması gerektiği ifade edilen yazının öne çıkan satır başları şöyle:

"Son savaştan elde edilen bir diğer önemli sonuç, jeopolitik ittifakların Rus baskısına direnmek isteyen ülkeler için yaşamsal rolü oldu. Azerbaycan'ın zaferi büyük ölçüde Rusya'yı Ermenistan'a doğrudan veya dolaylı müdahaleden caydıran önemli bir faktör olan güçlü Türk desteği sayesinde mümkün oldu.

"Türkiye, İHA savaşındaki liderliğini kanıtladı"

Türkiye; İHA savaşındaki liderlik rolünü, en son Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kanıtladı.

"20. ve 21. yüzyıl savaşı gibiydi" Güney Kafkasya'daki son çatışma, Azerbaycan'ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan'ın 20. yüzyıl ordusu arasında bir çatışmaydı. Sonuç bir fiyaskoydu. NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve teçhizatı, Azerbaycan'a kesin bir üstünlük sağladı ve Rus eğitim ve malzemeleriyle desteklenen Ermeni kuvvetlerini tamamen alt etti.

"Rusya'nın itibarı baltalandı"

Daha geniş uluslararası arenada savaş, Rusya'nın güvenilir bir müttefik olarak itibarını ciddi şekilde baltaladı. Azerbaycan-Ermenistan savaşı çok açıklayıcı oldu. Sovyet sonrası barış sağlama diplomasisinin etkisizliği ortaya çıktı. Çatışma aynı zamanda Rusya'nın güvenilirliği hakkında ciddi sorular sordurdu. Güçlü bölgesel güvenlik ortaklıklarının önemini ve askeri yeniliklerin değerini ortaya koydu. Bunların hepsi Ukrayna'nın görmezden gelemeyeceği dersler.

"Azerbaycan, Ukrayna'ya örnek olabilir"

Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki koşullar hiçbir şekilde doğrudan karşılaştırılabilir olmasa da Azerbaycan'ın başarısı yine de Ukraynalı politikacılarn dikkate alması gereken bir dizi işaret sunuyor."