ABD koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi

ABD'de 30 dakikada sonuç veren ve tamamen evde yapılabilen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitinin kullanımına izin verildi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan açıklamada; California merkezli Lucira Health şirketinin ürettiği tek kullanımlık, tamamen evde yapılabilen ve 30 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitinin acil durumlarda kullanımının onaylandığı belirtildi.

Bununla birlikte; kullanımının ilk başta sınırlı olacağı ve reçeteyle verileceği kaydedilen kitin doktorların ofisinde ve diğer test alanlarında da kullanımına müsaade edildiği aktarıldı.

Test için kullanıcının burundan örnek alması ve taşınabilir bir cihaz şeklinde tasarlanan kitin içine koyması gerekiyor. Test sonucu cihazın ekran şeklinde ışıklandırılmış bir bölümünde gösteriliyor.

FDA, bugüne kadar 300 civarı test kitini onayladı. Söz konusu kitlerde testlerin büyük çoğunluğunun bir sağlık personeli tarafından burundan örnek alınarak laboratuvar ortamında yapılması gerekiyor.

FDA yetkililerinden Jeff Shuren "Şimdi Kovid-19 bulaşmış olabilen Amerikalılar, (test) sonuçlarına göre kendilerini ve etrafındakileri korumak için hemen harekete geçebilecek" ifadesini kullandı.