Yunan medyasında KKTC paniği: Azerbaycan, Pakistan ve Libya tanıyabilir

Yunan medyasından İnfognomonpolitics isimli yayın organı; Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıyabileceğini söyleyerek Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ulusal alarm vermesi gerektiğini yazdı.

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Türkiye'nin sınırın ötesindeki hamleleri, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi cephesini korkutmaya devam ediyor.

Son olarak Yunan medyasından İnfognomonpolitics isimli yayın organı; Türkiye'nin son dönemde yardımlarını esirgemediği Azerbaycan, Libya, Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) resmi olarak tanıyabileceğini yazdı.

Böyle bir durumda; KKTC'nin karşı önlemlerin yanı sıra bir üye devlet statüsünden ve Avrupa Birliğinin (AB) nüfuz kullanımından yararlanabileceğini söyleyen yayın organı, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ulusal çapta alarm vermeye çağırdı.

Haberde ayrıca Türkiye'nin uydusu olarak nitelendirilen Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın Kuzey Kıbrıs'ı resmi olarak tanımaması için AB ile eşgüdümlü bir yasal koruma sağlanması gerektiği de ifade edildi.