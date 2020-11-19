Macaristan Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 kaybetti ve sonuncu oldu. Sırbistan'ın sahasında Rusya'yı yenmesi sonucu liderlik şansı doğan Milli Takım, galip gelse lider olacağı grupta son mücadeleyi kaybetmesiyle ikili averaj sonucu son sırada yer alıp küme düştü. Grubu Sırbistan ve Türkiye 6'şar puanla tamamlarken ikili averajda üstün olan Sırbistan üçüncü oldu. Macaristan, 11 puanla grubu zirvede tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. Rusya ise 8 puanla ikinci oldu.

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UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi için mutlak kazanması gereken Türkiye, maça durgun başladı. Rakip de buna ayak uydurunca ortaya seyir zevki düşük bir karşılaşma çıktı.

Ev sahibi Macaristan, ilk yarıda topa daha fazla sahip olan taraftı. Ay-Yıldızlılar, cezalı Cengiz Ünder'in eksikliğini fazlasıyla hissetti. Rakip kalede fazla çoğalamayan ve topu rakip ceza sahasIna taşıyamayan Milli Takım'da ileri uç elemanları defansın arasında kayboldu ve ilk yarı başladığı gibi sona erdi.

İkinci yarıya Macaristan, daha kontrollü başladı. 57. dakikada Mert Günok'un kale vuruşunda Macaristan atağı gerçekleşti ve son olarak Siger'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Golün ardından rakip kaleye daha fazla giden A Milli Futbol Takımı, buna karşın istediği golü bulamadı. Ev sahibi ekipte son sözü Kevin Varga söyledi ve uzatma dakikalarında attığı golle maçın sonucunu ilan etti.

Bu yenilginin ardından 6 puanda kalan Ay-Yıldızlılar, averajda grubunu son sırada tamamladı ve C Ligi'ne düştü.