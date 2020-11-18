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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Kasım Çarşamba)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 4 bin 215 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 425 bin 628, can kaybı 11 bin 820 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 4215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 18 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 158 bin 811 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 116 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 592 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 361 bin 655'e çıktı.

Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489, hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.6 oldu.

"Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 4215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin" ifadesini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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