Yeni yasaklar kapıda! Koronavirüsle mücadelede en kritik 15 gün

Koronavirüsle mücadelede yeni yasak kararlarının hayata geçirilmesinin ardından uzmanlar önümüzdeki 15 günün çok kritik olduğunu belirtti. Öte yandan yeni yasakların masada olduğu açıklandı.

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Koronavirüs önlemeleri kapsamında alınan yeni kısıtlama kararları bu hafta sonu itibariyle başlıyor. Alınan kararlarla virüsün yayılma hızının düşürülmesi planlanıyor.

Getirilen yeni kısıtlama kararlarının iki hafta sonra sonuç vermesi beklenirken, uzmanlar bu sürenin çok kritik olduğunu belirtiyor.

İşi yaramazsa yasaklar genişletilecek

Hürriyet Gazetesi'nde Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan habere göre iki hafta sonra salgında beklenen gerileme yaşanmazsa yasaklar daha da genişletilecek.

24 saat yasak gelebilir

15 gün sonra yeniden yapılacak değerlendirmelere göre yeni kararların alınması beklenirken masada, hafta sonu sokağa çıkma yasağının 24 saat olması ve hafta içinde de belirli saatlerde sokağa çıkmanın yasaklanması gündemde.

Bunun yanında hastaların olduğu evlere uyarı yazılarının asılması ve ev ziyaretlerinin yasaklanması kararı da alınabilir.