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CHP’ye gönderilen davetiye ortaya çıktı

Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine CHP’nin davet edilmediğini iddia etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 6 Kasım 2020 tarihinde CHP’ye davet gönderdiği ortaya çıktı.

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KKTC’nin 37’nci yıldönümü kutlamaları için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin öncülük ettiği kalabalık bir grupla yapılan ziyaretin ardından TBMM’de davet tartışması yaşandı. 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Türkiye’den bir devlet güya devlet adına gidiyor. Türkiye’den resmi bir heyet gidiyorsa elbette Sayın Bahçeli olmalı. Buna hiçbir itirazımız yok. Neden sadece Bahçeli? Bu Meclis’te sadece AK parti ve MHP yok. İşinize geldiği zaman milli dava kucaklaşalım demesini biliyorsunuz. CHP’ye HDP’ye İYİ Parti’ye Meclisteki grubu bulunan siyasi parti gruplarına nezaketen buyur denmez mi? Eğer Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sayın Erdoğan ve Bahçeli’yi davet etmişse büyük ayıp etmiştir” ifadelerini kullandı.

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