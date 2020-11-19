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Merih Demiral: Bu takım Türk halkına çok sevinç yaşattı; yine yaşatacak

Milli futbolcu Merih Demiral, ''Bu takım, Türk halkına çok sevinç yaşattı; yine yaşatacak. Bundan ders alarak önümüzdeki günlerde çok iyi çalışacağız. Önümüzdeki günler gereken karakteri sahaya yansıtacağımıza inanıyorum" dedi.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu sonuçla grubu son sırada tamamlayan milliler, C Ligi'ne düştü.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral "Gerçekten çok üzgünüz. Böyle bitmemesi lazımdı. Öz eleştiri yapmamız lazım. Bu takım, Türk halkına çok sevinç yaşattı; yine yaşatacak. Bundan ders alarak önümüzdeki günlerde çok iyi çalışacağız. Önümüzdeki günler gereken karakteri sahaya yansıtacağımıza inanıyorum" dedi.

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