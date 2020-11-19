Şenol Güneş'ten acı itiraf: Tepkimiz olmayınca kaybettik

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, "Oyun kalitemizi sahaya yansıtamadık. Yeterli isteği gösteremedik. Tepkimiz olmayınca kaybettik. Bu takımı yenecek gücümüz vardı.'' dedi.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'un 6. ve son hafta maçında konuk olduğu Macaristan'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla grubu 6 puan ve averajla son sırada tamamlayan milliler, C Ligi'ne düştü.

Maçı değerlendiren Şenol Güneş "İlginç oldu. Bugün buradan rakipten rövanşı almak ve az da olsa birincilik şansımızı kovalamak istedik. Kazanma duygusuyla hareket etmek istedik ama oyuna iyi başlamadık. İlk yarının ortalarında oyuna ortak olduk ve oyunu ele geçirdik. Rakibin savunma anlayışını aşacak işler yapamadık. İstediğimiz pozisyonları bulmakta zorluk çektik. Savunmayı açacak işleri yapamadık. İstediğimiz pozisyonları bulamadık. Rakip daha fazla koşan ve isteyen; yüzde yüzünü veren taraftı. Hücuma gittiğimizde de rakibin kontrataklarına cevap veremedik. Oyunumuz maça kazanmaya yeterli değildi. Oyun karakterimiz sahada değildi. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk burada da devam etti. Bugün galibiyet lazımdı. Ne olursa olsun galip gelmeliydik. Rakip savunma yaparak hatta 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz de isteğimize rağmen gol bulamadık" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Güneş, grubu son sırada tamamlayarak C Ligi'ne düştükleri için üzgün olduklarını dile getirerek, "Oyun kalitemizi sahaya yansıtamadık. Yeterli isteği gösteremedik. Tepkimiz olmayınca kaybettik. Bu takımı yenecek gücümüz vardı. Oyuncularımın kalitesinden asla şüphem yok. İyi oyuncular zaman zaman kötü maç oynayabilir. Bunun da öyle bir dönem olduğunu düşünüyorum. Mart ayından itibaren daha iyi bir oyunla, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçın bize olumsuz etkileri olacaktır" dedi.