Rusya’da Vladimir Putin’e ömür boyu ‘dokunulmazlık’ hakkı tanınacak

Rusya’da milletvekilleri, eski devlet başkanlarının görev süreleri bittikten sonra da dokunulmazlıklarının sürmesi ve haklarında cezai kovuşturulma açılmasının önüne geçen bir tasarıyı kabul etti.

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Eski devlet başkanları ile birlikte ailelerine de dokunulmazlık koruması veren bu tasarısının, özellikle Vladimir Putin’i koruma adına hazırlandığı düşünülüyor.

Yasa tasarısı, eski devlet başkanları ve ailelerine, görev süreleri bittikten sonra bile haklarında gözaltı, tutuklama, ev araması, cezai ve idari soruşturma açılmasının önünü kapatıyor.

Yine eski devlet başkanlarına verilen dokunulmazlık gereği, görev süresi bittikten sonra, konut, özel otomobil, ofis, bavul ve belgelerinin aranması yasaklanıyor.