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HDP'den öldürülen PKK'lı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyareti

HDP’li vekil ve Tunceli il teşkilatı, Necmettin öğretmeni haince katleden terörist İsmail Sürgeç’in evine gitti. HDP'li isimler 10 Kasım’da öldürülen azılı teröristin ailesine taziyede bulundu.

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Tunceli'de sürdürülen 'Yıldırım- 4' operasyonu kapsamında, 10 Kasım'da Ahpanos Vadisi bölgesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç ile 1 terörist öldürüldü.

Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu saldırının talimatını verdi 

Öldürülen terörist İsmail Sürgeç ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Terörist Sürgeç, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu hain saldırının talimatını veren isimdi.

Ülke sınırları içindeki bir numaralı isim 

Ayrıca Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olan İsmail Sürgeç'in yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer aldığı belirtildi.

PKK'nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi de olan İsmail Sürgeç'in Karadeniz ile Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki eylem sorumlusu olduğu ifade edildi.

HDP'den taziye

HDP ise teröristin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tunceli HDP İl Örgütü'nün önceki gün organize ettiği taziye ziyaretine HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun da katıldı.

HDP'liler, terörist İsmail Sürgeç'in ailesine ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirip başsağlığı diledi.

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