Macaristan Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu: Aşk mektubu mu yazıyorsun

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu sonuçla grubu son sırada tamamlayan milliler, C Ligi'ne düşerken Şenol Güneş'e büyük tepki oluştu.

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında Macaristan deplasmanına liderlik hesaplarıyla giden A Milli Futbol Takımı hayal kırıklığı yaşadı. Macaristan'a 2-0 yenilen Ay Yıldızlılar, Sırbistan'ın Rusya'yı 5-0 yenmesinin ardından C Ligi'ne düştü.

Türkiye, oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi. Bu süreçteki iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, 5 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez kazandı. Bu maçlarda 11 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü.

''Bu maçın bize olumsuz etkileri olacaktır"

Maçın ardından konuşan Şenol Güneş, "Oyun kalitemizi sahaya yansıtamadık. Yeterli isteği gösteremedik. Tepkimiz olmayınca kaybettik. Bu takımı yenecek gücümüz vardı. Oyuncularımın kalitesinden asla şüphem yok. İyi oyuncular zaman zaman kötü maç oynayabilir. Bunun da öyle bir dönem olduğunu düşünüyorum. Mart ayından itibaren daha iyi bir oyunla, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçın bize olumsuz etkileri olacaktır" dedi.

Son 8 maçta tek galibiyet

Son 8 maçta tek galibiyet elde edebilen ve küme düşen Milli Takım'ın oynadığı oyunun yanı sıra Şenol Güneş'in oyuncu tercihleri kamuoyu tarafından büyük tepki aldı. Özellikle, Hakan Çalhanoğlu ve İfran Can Kahveci gibi oyunculara fazla tahammül etmesiyle birlikte ortaya konulan rezil futbol deneyimli teknik adamın yerden yere vurulmasına neden oldu.



Milli Takım, 1-0 yenik durumdayken Şenol Güneş'in elindeki deftere oyun dizilişiyle ilgili yeni bir kurgu yapması ve maçın 87.dakikasında oyuncu değişikliği yapması futbolseverleri çileden çıkaran başka bir detay oldu.

İşte sosyal medyada Şenol Güneş'e olan tepkiler...

















