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Türkiye küme düştü! Uluslar C Ligi'nde olası rakiplerimiz kimler?

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a 2-0 yenilen Ay Yıldızlılar, Sırbistan'ın Rusya'yı 5-0 yenmesinin ardından C Ligi'ne düştü. Uluslar C Ligi'nde olası rakiplerimiz kimler? İşte tüm detaylar...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi.

Grubu 11 puan lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselen Macaristan, 6 puanı Türkiye'den aldı. Macaristan'ı yenmesi halinde A Ligi'ne yükselecek ay-yıldızlı ekip, aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalıp, C Ligi'ne düştü. Uluslar C Ligi'nde olası rakiplerimiz kimler?

Son 8 maçta tek galibiyet
Türkiye, oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi. Bu süreçteki iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, 5 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez kazandı. Bu maçlarda 11 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü. 

Şenol Güneş'in 50. resmi maçında 10. yenilgi
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 50. resmi maçta Macaristan'a kaybetti. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 50. resmi maçta 10. yenilgisini aldı. 28 maçı kazanan ay-yıldızlı ekip, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

İşte muhtemel rakiplerimiz
Yunanistan
Makedonya
Gürcistan
Belarus
Kosova
Kuzey İrlanda
Bulgaristan
Faroe Adaları
Cebelitarık
Slovakya
Moldova
Beyaz Rusya
Lüksemburg
Litvanya
Azerbaycan
Kazakistan

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