Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı sırada?

Dünya Kupası Elemeleri'ne 2. torbadan girmeyi garantileyen Türkiye, FIFA sıralamasında da 33. sırada yer alıyor.

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında Macaristan deplasmanına liderlik hesaplarıyla giden A Milli Futbol Takımı hayal kırıklığı yaşadı. Macaristan'a 2-0 yenilen Ay Yıldızlılar, Sırbistan'ın Rusya'yı 5-0 yenmesinin ardından C Ligi'ne düştü.

Milli Takım'ın Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ile beraber, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde yer alacağı torba ve muhtemel rakipleri de belli olmuştu.

Dünya Kupası Elemeleri'ne 2. torbadan girmeyi garantileyen Türkiye, FIFA sıralamasında da 33. sırada yer alıyor.

Milli Takım, son 25 yıla bakıldığında ilk 10 ülke arasına 2002, 2003, 2008 yıllarında 3 kez girmeyi başarmıştı.

Sıralamanın ilk 10'unda önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, birer basamak çıkan ülkelerden İspanya 6'ncı, Arjantin ise 8'inci oldu.