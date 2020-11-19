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Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkıp, ağaca çarparak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ozan Ö., ağır yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda meydana geldi. Ozan Ö. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaca çarptı.

Sürücüsünün aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil, çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü. Ozan Ö. de araç içinde sıkışarak, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ozan Ö., ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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