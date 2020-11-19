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Ali Babacan'ın sözleri olay oldu Soner Yalçın 'alkışlamam' dedi

Sözcü yazarı Soner Yalçın, bir dönem FETÖ'nün kötülüklerine ortak olmakla suçladığı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Başta Kavala olmak üzere düşünce suçluları serbest bırakılmalı" sözlerine tepki gösterdi.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "özgürlükçü" söylemleri polemik konusu oldu. Uzun yıllar iktidarda kaldıktan sonra muhalefete düşen Babacan'daki değişim tartışma konusu oldu.

Partisinin il kongrelerinde konuşan Babacan'ın "Başta Kavala olmak üzere düşünce suçluları serbest bırakılmalı" çağrısına itiraz, Sözcü yazarı Soner Yalçın'dan geldi.

FETÖ'nün bir dönem Türkiye'de estirdiği korku imparatorluğuna değinen Yalçın, Babacan'ın liberal ve özgürlükçü söylemlerini FETÖ üzerinden eleştirdi.

Babacan'a FETÖ eleştirisi

Yalçın, "Babacan'ın af istedikleri" başlıklı yazısında "FETÖ kötülüğünün başka ortakları vardı; bir esnaf, bir akademisyen, bir politikacı ya da bir köşe yazarı gibi.. Asıl yüzleşmemiz gereken konu bu…" ifadelerine yer verdi. "Suçlu sadece FETÖ mü?" diye soran Yalçın, yazısına şöyle devam etti:

"Ya, paraya- güce-şöhrete sahip olmak için kötülüğe ortak olanlar?

Bunları “düşünce suçlusu” olarak mı değerlendireceğiz?

Yoksa “düşünce yetisinden yoksun” olarak mı? Ya da ihtirasa kurban kurnazlar mı?

Sonuçta…

Çoğu zaman iş dolaşıp “insanın hamuruna/karakterine” geliyor.

Bu sebeple, 12 Eylül veya FETÖ her daim destek buluyor.

Asıl mesele kötülüğün sıradanlığıyla yüzleşmek, buna karşı mücadele etmek; ve insanı kazanmak.

İki yıl hapiste kalmış biri olarak şiddete karışmamış tutukluların bir gün bile zindanda kalmasını istemem. Ama Ali Babacan gibi politikacıların, “düşünce suçlusu” diye kimilerini yüceltme tavrını da alkışlamam."

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı

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