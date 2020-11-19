Erdoğan, Vaniköy Camisi'ni yaptırmaya talip olan Kalyoncu'yu aradı! İşte görüşmeden detaylar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanan tarihi Vaniköy Camisi'ni yaptırmak için devreye giren Cemal Kalyoncu'yu aradığını belirtti. Selvi, iki isim arasında geçen görüşmeden detaylar aktardı.

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Selvi, bugün yayımlanan yazısında, yanan Vaniköy Camisi'yle ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı.

Sözlerine "Tarihi Vaniköy Camisi’nde çıkan yangın hepimizi üzmüştü. Ancak en çok üzülenlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında da üzüntüsünü paylaşmıştı" diye başlayan Selvi, şunları yazdı:

"Efendim komşuyum. Bana yakışır"

Erdoğan, yangından sonra Vaniköy Camisi’yle ilgili son durum hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan her gün düzenli olarak bilgi alıyormuş. İstanbul Valisi’nin verdiği bir bilgi Cumhurbaşkanı’nı çok memnun etmiş. Yerlikaya, iş adamı Cemal Kalyoncu’nun Vaniköy Camisi’ni yaptırmaya talip olduğu bilgisini verince, Erdoğan hemen Kalyoncu’yu arayıp 'Cemal Bey, şimdi duydum. Camiyi yaptırmaya talip olmuşsun. Böyle düşünmenden dolayı çok sevindim' demiş. Kalyoncu da 'Efendim komşuyum. Bana yakışır' karşılığını verince, Erdoğan 'Doğru. Sana yakışır. Tebrik ederim' demiş.

Tüm siyasi partilerin Çakıcı’nın tehdidi karşısında sesini yükseltmesi gerekiyor.

Selvi, aynı yazısında Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak tehdit içerikli ifadeler kullanmasını da eleştirdi.

"Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdidini, aslında demokrasiye ve siyasi partiler düzenine karşı yapılmış bir tehdit olarak görmek lazım" diyen Selvi, devamında şu görüşü dile getirdi: Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilerin Çakıcı’nın tehdidi karşısında sesini yükseltmesi gerekiyor. Yoksa bu iş yol olur. Yarın başka bir suç örgütü lideri başka bir lideri tehdit eder.