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Dolar kuru Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını bekliyor!

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü faiz kararı öncesi dolar/TL 7.2 civarında sakin bir seyir izliyor.

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Ekonomi yönetimindeki değişim ve sonrasında oluşan güçlü faiz artışı beklentisiyle birlikte döviz kurları yüzde 10'u aşan değer kayıpları yaşamıştı. Bu hafta boyunca faiz kararını beklerken 7,70 seviyelerinde dengelenen dolar/TL bugün 7, 72'de seyrederken euro/TL de 9,16 civarında işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararının TL’nin önümüzdeki dönemdeki seyrinde belirleyici olacak. Kararın Türkiye varlıklarını son birkaç hafta hariç aralıksız azaltan yabancı yatırımcı bakış açısını nasıl etkileyeceği de yakından izlenecek.

Faiz artırımı bekleniyor

Reuters’ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre TCMB’nin Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artışla %15’e yükseltmesi bekleniyor.

Yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı

Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin %14.8 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin %15’e yükseltilmesi pratikte sınırlı bir artırım anlamına gelecek. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak görüyor.

Reuters anketinde politika faizi için beklentiler %12.25 ile %16 arasında yer alıyor. Karar 14.00’te açıklanacak.

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