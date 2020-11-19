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Malatya'da iki arkadaşın tehlikeli oyunu! Başından vurup kaçtı

MALATYA'da sigara içmek için bahçeye çıkan 2 arkadaş yanlarında bulundurdukları silahla oynamaya başladı. Tehlikeli oyunun sonu kanlı bitti. 18 yaşındaki kişi başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Murathan K., arkadaşı Ahmet B.'nin evine oturmaya gitti. Sigara içmek için çıktıkları evin bahçesinde Ahmet B., yanındaki tabancayı şaka amacıyla Murathan K.'ye doğrulttu. İkili arasında yaşanan şakalaşmada Ahmet B.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Murathan K.'nin başına isabet etti.

Murathan K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Murathan K., sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şahsı arıyor

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve boş kovanları toplayan polis, arkadaşını vurduktan sonra kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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