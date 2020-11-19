BIST 1.295
DOLAR 7,72
EURO 9,15
ALTIN 468,27
HABER /  GÜNCEL

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol koronavirüse yakalandı!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Covid-19 testi pozitif çıktı.

Abone ol

Elazığ’da bulunan Milletvekili Gürsel Erol, bugün katıldığı programların ardından vücud kırgınlığı hissedince koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı.

Hastene de yapılan test sonrası Erol’un Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Ankara’ya giden Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin evinde süreceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ”Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te korkunç cinayet! Üzerine beton döküp merdiven altına gömdüler
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Marmara’da büyük deprem Tekirdağ’da olacak
Macaristan Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu: Aşk mektubu mu yazıyorsun
Yeni yasaklar kapıda! Koronavirüsle mücadelede en kritik 15 gün
Ali Babacan 'Gezi davasında mağdur değilim' dedi Ahmet Hakan tepki gösterdi
Maganda dehşeti: Genç müzisyen Şahan Dinç sağ gözünü kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Fatma Uruk'tan dünya rekoru! Türkiye'nin göğsünü kabarttı
Rusya’da Vladimir Putin’e ömür boyu ‘dokunulmazlık’ hakkı tanınacak
20 Kasım evde bakım maaşı yatan yeni iller listesi-2020
HDP'den öldürülen PKK'lı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyareti
Diyarbakır'da 100’den fazla kurşun sıkıldı! Ortalık savaş alanına döndü
Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanı
Yorumlar