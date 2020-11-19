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Dağlık Karabağ'da yenilen Ermenistan'dan Türkiye'ye tehdit: İntikamımızı alacağız

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Türkiye'yi hedef aldı.

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Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren ve ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalan Ermenistan, Türkiye'ye tehditler savurmaya devam ediyor.

"İntikamımızı alacağız"

Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Türkiye, İsrail ve Azerbaycan'dan intikam almaya söz verdiğini duyurdu.

Pogosyan Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Kimseyi affetmeyeceğiz, kimin eli Ermeni kanıyla kaplı olduğunu unutmayacağız. Gün gelecek ve intikam alacağız. Azerbaycan ordusunu İsrail, Türkiye ve diğer ülkeler inşa etti. Peki bununla ne yaptılar? Kazanacağız! Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Paşiyan da Türkiye'yi suçlamıştı

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Karabağ'daki yenilgiden dolayı Türkiye'yi suçlamıştı. Paşinyan "Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi" ifadelerini kullanmıştı.

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