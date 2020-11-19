Kuvvetli yağış ve kar geliyor! Meteoroloji açıkladı: Donacağız

Yeni hava durumu raporu açıklandı. Buna göre kuvvetli sağanak yağış ve kar geliyor. Yetkililer şehirleri bir bir uyardı. Sıcaklıklar da hissedilir derecede azalıyor.Öte yandan yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olacağı bildirildi.