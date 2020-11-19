Kuvvetli yağış ve kar geliyor! Meteoroloji açıkladı: Donacağız
Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Artık sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor ayrıca bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji İstanbul, Ardahan, Erzincan dahil pek çok ili uyardı. İşte son durum...
Yeni hava durumu raporu açıklandı. Buna göre kuvvetli sağanak yağış ve kar geliyor. Yetkililer şehirleri bir bir uyardı. Sıcaklıklar da hissedilir derecede azalıyor.Öte yandan yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Ege ve Akdeniz bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.