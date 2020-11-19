Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Ahmet Büyükgümüş koronavirüse yakalandı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum" dedi.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor.— Ahmet Büyükgümüş (@abuyukgumus) November 18, 2020
Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum.
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