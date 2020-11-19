Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Ahmet Büyükgümüş koronavirüse yakalandı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum" dedi.