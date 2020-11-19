BIST 1.295
DOLAR 7,72
EURO 9,15
ALTIN 468,27
HABER /  EKONOMİ

ASELSAN'dan 38,8 milyon dolarlık sözleşme

Anadolu Ajansı

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili 38,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Abone ol

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili, toplam bedeli 38 milyon 822 bin 74 dolar tutarında 3 adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan, Vaniköy Camisi'ni yaptırmaya talip olan Kalyoncu'yu aradı! İşte görüşmeden detaylar
Dağlık Karabağ'da yenilen Ermenistan'dan Türkiye'ye tehdit: İntikamımızı alacağız
Dolar kuru Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını bekliyor!
Gaziantep'te korkunç cinayet! Üzerine beton döküp merdiven altına gömdüler
HDP'den öldürülen PKK'lı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyareti
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Marmara’da büyük deprem Tekirdağ’da olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Medya kulisleri bunu konuşuyor: Sözcü gazetesi satıldı mı ?
Koronavirüse karşı 'gargara' bilim insanlarını ikiye böldü: Kesin çözüm değil... İşe yarayabilir
20 yaş sokağa çıkma saatleri ve günleri ne zaman başlıyor?
Yorumlar