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Kadın boksör Ruby Jesiah Mesu Müslüman oldu

Mike Tyson'a atıfla “Lady Tyson” olarak bilinen Hollandalı kadın boksör Ruby Jesiah Mesu, İslamiyet'i seçti.

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Hollandalı boks şampiyonu Ruby Jesiah Mesu, İslamiyet’i seçerek tesettüre girdi. Bir diğer Müslüman boksör Mike Tyson’a atıfla “Lady Tyson” olarak bilinen Ruby Mesu, ülkesindeki bir camiye giderek Müslüman oldu.

Başörtülü fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girerek beğeni yağmuruna tutulan Ruby Mesu, söz konusu kararını “Elhamdülillah Müslüman oldum.” sözleriyle duyurdu.

Boks kariyerinde pek çok ödülü bulunan Ruby Mesu, Hollanda’da doğup büyüdü ve yaşamını hâlen orada sürdürüyor.

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