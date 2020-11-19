Kayseri'de iki hayırsever bakkal defterini satın aldı

Kayseri'de iki hayırsever mahalle bakkalının 2 bin 500 TL borç bulunan defterini satın alarak ortadan kayboldu.

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Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Bulut Gıda'ya gelen iki hayırsever, Yasin Bulut'a bakkalın borç defterini görmek istediklerini ve satın almak istediklerini söyledi. Hayırseverler bakkal defterindeki toplam 2 bin 500 TL tutarındaki borcu ödeyerek defteri satın aldı ve ortadan kayboldu.

Bakkal Yasin Bulut, "Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 17 yıldır bakkalım. Akşam saat 17.00 gibi iki hayırsever geldi ve bakkalın defterini görmek istediklerini söylediler. Beraber oturduk ve defterdeki borçları hesapladık. Yaklaşık 2 bin 500 TL tuttu ve defterin parasını verdiler. Defteri de bir poşete koyarak aldılar sonra da arabaya binerek gittiler. Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.

Hayıreverlerin bakkal defterini satın almasının ardından Yasin Bulut, müşterilerin görebileceği bir yere, 'Müşterilerimizin 17.11.2020 tarihine kadar olan bütün veresiye borçları ödenmiştir. Kimsenin borcu yoktur' yazısını astı.