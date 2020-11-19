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Adana'da akılalmaz olay: Motosikletle gezdirdiği genci bıçaklayıp gasbetti

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da 19 ve 18 yaşlarında iki şahıstan biri durdurdukları gençten 'sevgilisini arayacağını' söyleyerek telefonunu istedi. Telefonun kendilerinde kalmasını isteyen şahıslar olumsuz yanıt alınca genci motosiklete bindirip birkaç tur attırdı. Akılalmaz olay sonrasında tecelli etti. Bölgeden ayrılmak üzere olan genç, iki şahıs tarafından bıçaklandı ve telefonu çalındı...

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Olay, 12 Ekim günü saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çalıştığı fabrikadan çıkıp, evine doğru yürüyen Tahir Z.’nin yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Motosikletin sürücüsü, sevgilisiyle konuşmak için Tahir Z.’den cep telefonunu istedi. Daha sonra da telefonun kendisinde kalmasını isteyerek, “Sen burada arkadaşımla bekle. Ben motosikletle sevgilimin evine gidip geleyim” dedi. Tahir Z., teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine sürücü, arkasında oturan arkadaşını indirip, Tahir Z.'yi motosikletine bindirip, tur attı.

Motosiklet gezintisi sonrası şahıs, genci bırakmadan kendisi bekleyen arkadaşının yanına döndü. Arkasından ikili, yanlarından uzaklaşan Tahir Z.'yi arkasından koşarak gasbetti. Cep telefonunu alıp bacağından bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Boynundaki o dövme... Benzer suçtan kaydı vardı

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, Tahir Z.’yi hastaneye götürdü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

Yapılan çalışma sonunda boynunda ‘İlknur’ yazılı dövmesi olan şüphelinin benzer suçlardan kaydı bulunan Hüseyin Coşkun (19) olduğu tespit edildi. Coşkun, çalıştığı kargo şubesinde gözaltına alındı. Coşkun’un arkadaşı Serhat Altıntaş (18) da evinde yakalandı.

Tutuklandılar

Şüpheliler ifadelerinde, “Bize küfredince bıçakla yaraladık. Aldığımız cep telefonunu da 650 liraya satıp, parasını harcadık” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Hüseyin Coşkun ile Serhat Altıntaş, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Tahir Z.’nin cep telefonu da bulunup, kendisine teslim edildi.

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