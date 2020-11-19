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AYM'den CHP'nin 'KHK'ların hepsi iptal edilsin' başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürürlükte olan kanun hükmünde kararnamelerin tümünün iptaline ilişkin başvurusunu reddetti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşünü yasaklayan düzenlemeyi iptal etti. Başkan dahil 8 isim düzenlemenin iptali yönünde oy kullanırken, 8 üye ise karara muhalif kaldı. Ancak eşitlik durumunda başkanın oyu 2 sayıldığı için düzenlemenin iptaline karar verildi. Kararın gerekçesi dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara muhalif kalan üyeler, yasağın, “kamu düzeninin (trafik güvenliği) ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacına” dayalı olduğuna dikkat çekti. Aksi halde can ve mal güvenliğinin risk altına gireceği belirtildi.

Bisiklet tartışması 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce söz konusu kararı, “Madem özgür bir ülkeyiz, polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?” sözleriyle eleştirmişti. Soylu’nun açıklamasının ardından “bisiklet” tartışması başlamış ve AYM üyesi Engin Yıldırım ise bisiklete binerken çekildiği fotoğrafları paylaşarak Bakan Soylu’ya göndermede bulunmuştu. Yıldırım daha sonra da AYM’nin fotoğrafı eşliğinde “Işıklar yanıyor” notuyla yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

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