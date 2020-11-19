Adana'da 4 bin kişiye işledi! Kaybolma riski taşıyanlara 'özel kod'

Gençler meraklı...: Kişilerin bileğine işlenen bir sayının o insan için hayati bir önem taşıdığını aktaran Öner, yapılan hiçbir dövmeden ücret almadığını bunun insanlık görevi olduğunu kaydetti. Projenin ilk etapta engelli, yaşlı, Alzheimer gibi hastalıkları olan insanlar için hayata geçirildiğini dile getiren Öner, zamanla bunun değiştiğini vurgulayarak, "Şimdi ise gençler de Sevgi İzi dövmesi yaptırmaya geliyorlar. Projeye dikkat çekmek istiyorlar." dedi.