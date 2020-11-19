Adana'da 4 bin kişiye işledi! Kaybolma riski taşıyanlara 'özel kod'
ADANA'da, Türkiye genelindeki 'sevgi izi' projesi yaklaşık 4 bin kişiye uygulandı. Projede, kaybolan kişilere daha kolay ulaşılması amaçlanıyor. Daha önce genel olarak yaşlı ve alzheimer hastası kişilere yapılan özel kod, şimdi gençlerin de ilgisini çekiyor.
Türkiye'de geçen yıllarda yaşlı ve Alzheimer gibi hastalıkları olup kaybolma riski olan kişileri bulmak için Sevgi İzi projesi geliştirildi. Bu proje kapsamında ülkedeki birçok kentte gönüllü olan dövmecilerle iletişime geçildi. Dövmecilere başvuran aileler, kendilerine ait iletişim bilgilerini içeren özel kodu, kaybolmasından endişe ettikleri yakınlarının sol bileğinin üzerine işletiyor.
İnternet üzerinden ailesine ulaşılıyor: Daha sonra bu kişinin kaybolması durumunda onunla karşılaşanlar o kişinin kolundaki Sevgi İzi kodunu görünce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvurarak bilgi veriyor. Güvenlik güçleri ise kodunu fark ettiklerinde Sevgi İzi projesinin internet sitesi üzerinden kodu girerek kişinin iletişim ve aile bilgilerine ulaşıyor.
Faydası oluyor mu?: Bu şekilde kaybolan kişi ailesine kısa sürede teslim ediliyor. Adana gönüllüsü olarak elinden geldiğince projeye destek vermeye çalıştığını kaydeden dövmeci Mehmet Çağatay Öner ise Sevgi İzi koduyla yüzlerce kaybolan insanın kısa sürede bulunduğunu belirtti.
Gençler meraklı...: Kişilerin bileğine işlenen bir sayının o insan için hayati bir önem taşıdığını aktaran Öner, yapılan hiçbir dövmeden ücret almadığını bunun insanlık görevi olduğunu kaydetti. Projenin ilk etapta engelli, yaşlı, Alzheimer gibi hastalıkları olan insanlar için hayata geçirildiğini dile getiren Öner, zamanla bunun değiştiğini vurgulayarak, "Şimdi ise gençler de Sevgi İzi dövmesi yaptırmaya geliyorlar. Projeye dikkat çekmek istiyorlar." dedi.