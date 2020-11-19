Ankara-İzmir arası seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşücek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı;

''Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz. Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik.

İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Üstyapıda 712 kilometre ray serimini tamamlandık. 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımına başladık. Bugün itibariyle yüzde 13 fiziksel ilerleme sağladık.

Mevcut ve orta vadede hizmete alacağımız YHT hatlarına talep artıyor. Bu talebi karşılamak için yeni setler almaya devam ediyoruz. İki tane ilave set daha 2021 ilk çeyreğinde ülkemizde olacak inşallah.

Uydu haberleşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türksat 5A’yı Aralık ayında, 5B’yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz."