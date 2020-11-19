BIST 1.286
DOLAR 7,66
EURO 9,07
ALTIN 468,27
HABER /  DÜNYA

Dünya salgından kırılıyor! O ülkede ilk vaka tespit edildi

SAMOA Başbakanı, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Abone ol

Dünyada neredeyse tüm ülkelere yayılan Kovid-19 salgınının uğramadığı sayılı ülkeler arasındaki Samoa'da ilk vaka tespit edildi. Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi, yaptığı açıklamada geçen hafta Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden gelen bir denizcinin, karantina tesisinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini verdi. Başbakan, hastanın şu an bir hastanede karantinada olduğunu kaydetti. Şimdiye dek yalnızca Tonga ve Nauru gibi Pasifik'teki birkaç ada ülkesinde Kovid-19 tespit edilmedi.

İlgili Haberler
İlk kez İstanbul'da tanı koyuldu ! İşte koronavirüsün yeni belirtisi
SON DAKİKA HABERLERİ
Afşin Emre Kayıpmaz: 2 hafta sonunda başladığımız noktadaysak daha sert tedbirler gelir
İlk kez İstanbul'da tanı koyuldu ! İşte koronavirüsün yeni belirtisi
Merkez Bankası faiz artıracak mı? Dolar çakılacak deniyor piyasa saat 14.00'a kilitlendi
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı gündeme oturan açıklama
Ali Babacan'ın sözleri olay oldu Soner Yalçın 'alkışlamam' dedi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan: İller arası kısıtlamaya gerek yok
ÖNCEKİ HABERLER
Gelin ve damatlar saat 18.30'dan sonra 'evet' diyemeyecek
Alaattin Çakıcı eşleri kaç kere evlendi kaç çocuğu var?
Amasya'da korkutan görüntü! 3 aydır bir damla yağış düşmedi Türkiye’nin en kurak alanı
Son bir ayda 82 terörist! Terör örgütündeki "çözülme" telsiz konuşmalarında
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?
Yorumlar