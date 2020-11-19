Dünya salgından kırılıyor! O ülkede ilk vaka tespit edildi

SAMOA Başbakanı, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

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Dünyada neredeyse tüm ülkelere yayılan Kovid-19 salgınının uğramadığı sayılı ülkeler arasındaki Samoa'da ilk vaka tespit edildi. Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi, yaptığı açıklamada geçen hafta Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden gelen bir denizcinin, karantina tesisinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini verdi. Başbakan, hastanın şu an bir hastanede karantinada olduğunu kaydetti. Şimdiye dek yalnızca Tonga ve Nauru gibi Pasifik'teki birkaç ada ülkesinde Kovid-19 tespit edilmedi.