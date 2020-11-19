Van'da 80 kadın üretiyor Avrupa'dan sipariş yağıyor! Fiyatı cep yakıyor

Van’da kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için Van Büyükşehir Belediyesi’nce kentin 3 ayrı noktasına kilim atölyesi kuruldu. Her deseninde ayrı hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını yaşatmaya çalışıyor.