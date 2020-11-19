Van'da 80 kadın üretiyor Avrupa'dan sipariş yağıyor! Fiyatı cep yakıyor
VAN'da, her deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da pazarlanıyor.
Van’da kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için Van Büyükşehir Belediyesi’nce kentin 3 ayrı noktasına kilim atölyesi kuruldu. Her deseninde ayrı hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını yaşatmaya çalışıyor.
Dokunan kilimler yurt içinin yanı sıra, gelen siparişler üzerine birçok Avrupa ülkesine de pazarlanıyor. 30 ayrı deseni bulunan Van ve Hakkari kilimleri, 80 kadın tarafından büyük bir özenle dokunuyor.
Hazır hale getirilen kilimlerin metrekaresi ise 500 ile 600 TL arasında satılıyor. Kürtçe şarkılar söyleyerek kilim dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkıda bulunduklarını, hem de unutulmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Van ve Hakkari yöresine ait kilimlerin kadınların ellerinde hayat bulduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kilim Atölyeleri Sorumlusu İsa Sarıhan, buradaki asıl amacın, kilim kültürünü devam ettirmek ve buraya gelen kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.