Manisa'da yardıma koşan genç adam kendi canından oldu

MANİSA'da arıza yapan aracıyla yol kenarında duran yakınına yardım etmek için duran Hakan Uzun'a (30) otomobilinden indiği anda bir başka araç çarptı. Adamın hayatını sebep olan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı...Abone ol
Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında, Kula- Eşme Karayolu Narıncalısüleyman Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 45 AEV 825 plakalı otomobiliyle Eşme yönüne giden Hakan Uzun, 45 RA 8881 plakalı TIR'ındaki arıza nedeniyle yol kenarında duran Mustafa Gündüz'ü (50) gördü.
Yardım için otomobilini durdurup inen Uzun'a, Şenay Turan'ın (55) yönetimindeki 64 AAT 987 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Uzun, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, kurtarılamadı.
Sürücü alkollü...
Gözaltına alınan sürücü Turan'ın 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.