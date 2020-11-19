Bu haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı saat kaçta başlıyor?

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeniden kısıtlama ve tedbirler hayata geçirildi. Birçok vatandaş yeni yasaklar neler araştırması yaparken sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve saat kaçla kaç arasında sokağa çıkma yasak sorusu kafaları karıştırdı. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler...

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Koronavirus vakalarının yeniden tırmanışa geçmesinin ardından sıkı tedbirler alınmaya başladı. Haftasonu sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak. Peki haftasonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkabiliyor? Akşam 20.00'den sonra dışarı çıkmak yasak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cumartesi günü akşam 20.00'dan pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazar günü de belirli saatlerde uygulanacak. Diğer taraftan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar için de sokağa çıkma yasağı, genelgede belirtilen saatlerde uygulanacak. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve saat kaça kadar sürecek sorularının yanıtları...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor: Türkiye sokağa çıkma yasağı uygulamasına yeniden geçiyor. Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelgeye göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bir süredir yeniden devreye sokulacağı konuşulan sokağa çıkma yasağı uygulaması kesinleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.” Açıklaması ardından bir araya gelen Cumhurbaşkanı Kabinesi, başta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmak üzere yeni tedbirler aldı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı: Hafta sonları; 10:00­ - 20:00 saatleri DIŞINDA sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulamaya 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den itibaren başlanacaktır.

Hafta sonları; ✅⏰10:00­ - 20:00 saatleri DIŞINDA ⛔️sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

65 yaş üzere sokağa çıkma yasağı: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa ÇIKABİLECEKTİR.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı: 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa ÇIKABİLECEKTİR.

AVM, berber, market yasağı: 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde; Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

Restoran, kafe yasağı: Restoran, lokanta, pastane,kafe, kafeterya gibi iş yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. 20:00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

Sinema, kahvehane ve eğlence yerleri: 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; Yeni bir karar alınıncaya kadar ise; kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulmuştur.